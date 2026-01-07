Гари О'Нил прокомментировал назначение на пост главного тренера «Страсбурга»

Английский тренер Гари О'Нил высказался о назначении во французский «Страсбург».

«Я рад начать работу и горжусь тем, что являюсь частью этого фантастического клуба. Это клуб с уникальной историей, невероятной страстью, стойкостью и, конечно же, преданными болельщиками, которые хотят, чтобы эта команда играла хорошо и добивалась успеха. У нас есть невероятная группа игроков и чёткие амбициозные цели на сезон. Моя задача — усердно работать с командой, чтобы отдать все силы для успеха клуба», — приводит слова О’Нила официальный сайт «Страсбурга».

Ранее Лиам Росеньор покинул пост главного тренера «Страсбурга» и возглавил английский «Челси».

«Страсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 24 очка за 17 матчей. На первой строчке располагается «Ланс» (40).