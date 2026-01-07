Скидки
Главная Футбол Новости

Даррен Флетчер оценил настроение игроков «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о настроении и уверенности игроков.

«Думаю, уверенность в себе у всех разная, это очень важная часть футбола. Но когда видишь игроков, возвращающихся после травм, пропустивших матчи, видишь, что у них определённое настроение. Есть футболисты, которые играют хорошо, есть и те, кто играет не так хорошо, поэтому уверенность то повышается, то понижается.

Полагаю, вы можете заметить, что никому не нравится, когда кто-то теряет работу. Это чувствовалось в команде вчера, но сегодня нужно двигаться дальше очень-очень быстро, важно, чтобы у нас был хороший настрой перед матчем. Не можем идти на встречу с «Бёрнли» без настроя. Важно двигаться дальше очень-очень быстро. Футбол — жестокая игра, это жизнь, поэтому важно, чтобы мы постарались создать немного энергии, немного боевого духа, думаю, нам это удалось, надеюсь, этого будет больше», — приводит слова Флетчера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

