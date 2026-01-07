Скидки
У трёх последних команд АПЛ вероятность вылета составляет более 89% — Opta

У трёх последних команд АПЛ вероятность вылета составляет более 89% — Opta
Суперкомпьютер Opta скорректировал шансы команд на вылет из английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. У последнего «Вулверхэмптона» — 99,28%. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы команд на вылет из английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026 по версии Opta:

1. «Вулверхэмптон» — 99,28%;
2. «Бёрнли» — 93,15%;
3. «Вест Хэм Юнайтед» — 89,09%;
4. «Ноттингем Форест» — 9,90%;
5. «Лидс Юнайтед» — 6,36%.

Последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает «Вулверхэмптон». Команда набрала шесть очков за 20 матчей. На 19-й строчке располагается «Бёрнли», у которого 12 очков, строчкой выше — «Вест Хэм Юнайтед» (14). На 17-м месте, позволяющем остаться в лиге, находится «Ноттингем Форест» (21).

