Арне Слот отреагировал на мнение, что «Ливерпуль» играет скучно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на мнение, что игра мерсисайдцев в последних матчах выглядит скучной. 4 января «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2) в матче 20-го тура АПЛ, а 1-го числа встречались с «Лидсом» (0:0) в 19-м туре.

«Мне тяжело это слышать [что мы играем скучно], но не то чтобы я был с этим не согласен, я бы подобрал другое слово. Но я принимаю это во внимание. Я известен тем, что проповедую атакующий футбол, и мы по-прежнему стараемся так играть, но владение мячом — это не всегда игра в атаку. Нам сложно создавать много моментов, но я много раз говорил, что мы не единственная команда, у которой есть проблемы.

Я не думаю, что мы создаём меньше моментов, чем другие команды, у которых всё хорошо. Но да, мне не нравится слышать [что мы скучные], потому что я хочу играть в привлекательный футбол», — приводит слова Слота английское онлайн-издание Liverpool Echo.