Марк-Андре тер Штеген покинул расположение «Барселоны» в Саудовской Аравии — Плеттенберг

Комментарии

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген покинул расположение команды в Саудовской Аравии из-за травмы. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

«Марк-Андре тер Штеген покинул состав «Барселоны» в Саудовской Аравии из-за травмы. Подтверждено. Это не связано с возможным трансфером. В настоящее время запланировано медицинское обследование», — написал Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 33-летний Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Барселона» в Саудовской Аравии примет участие в Суперкубке Испании. Сегодня, 7 января, команда сыграет в матче 1/2 финала с «Атлетиком» Бильбао.

Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА
