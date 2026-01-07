Скидки
Марцел Личка раскрыл, почему назвал игроков «Фатиха» ослами

Бывший главный тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка рассказал, почему назвал игроков команды ослами, а себя — главным ослом. В России Личка известен по работе в «Оренбурге» и московском «Динамо». «Фатих» чех покинул в конце октября 2025-го.

— У нас в средствах массовой информации прошло ваше высказывание про игроков вашей команды, которых вы назвали ослами, а себя главным ослом. Наболело? Собрались уходить?
— Всё уже к этому шло, я потратил много своих сил, энергии и нервов на объяснения, разжёвывание игровых моментов, просмотры индивидуальных видео и видео по группам (защиты, полузащиты, нападения). Но понимания того, которое должно быть, не было. А главное, что не было понимания наверху, что нужна системная работа на перспективу команды, на её развитие. В этой команде в прошлом сезоне поменяли четырёх тренеров, и уже после меня остался работать мой турецкий ассистент Онур, а сейчас и его уже уволили. Наверно, руководителям команды был нужен человек, который работает с понедельника по пятницу и который молчит, а потом его всегда можно признать виноватым. И ещё мешало то, что не знаешь местного языка. Конечно, я уже какие-то слова на турецком мог сказать, но этого было очень мало. В основном общался на английском и испанском, — приводит слова Лички издание «В мире спорта».

