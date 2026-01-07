Скидки
Марцел Личка: турецкий чемпионат не сильнее РПЛ, в России больше хороших команд

Бывший главный тренер «Оренбурга», московского «Динамо» и «Фатиха» Марцел Личка сравнил уровень российского и турецкого чемпионатов.

— Как бы смотрелся в чемпионате Турции, например, Константин Тюкавин?
— Тюке надо идти в более сильные чемпионаты, турецкий чемпионат не сильнее и не техничнее российского. Да, есть три команды: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», ещё можно добавить хорошую молодую команду «Трабзонспор», и это всё. И многие команды с нижней части таблицы стараются больше играть от обороны и удерживать счёт, из-за этого зрелищность игр падает.

А в России хороших команд больше – пять-шесть, и те, кто ниже уровнем, тоже достаточно хорошего качества. А южноамериканцы, которые играют в российских командах, добавляют яркости и уверенности своим командам, и ещё они дают разницу в игре, — приводит слова Лички издание «В мире спорта».

