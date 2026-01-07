«Барселона», «Реал» и другие клубы узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026.

Пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Депортиво» — «Атлетико» Мадрид;

«Расинг» — «Барселона»;

«Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао;

«Альбасете» — «Реал» Мадрид;

«Бургос» — «Валенсия»;

«Бетис» — «Эльче»;

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»;

«Алавес» — «Райо Вальекано».

Матчи пройдут в период с 13 по 15 января.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 д. вр. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.