«Барселона», «Реал» и другие клубы узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона», «Реал» и другие клубы узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии

Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026.

Пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Депортиво» — «Атлетико» Мадрид;
«Расинг» — «Барселона»;
«Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао;
«Альбасете» — «Реал» Мадрид;
«Бургос» — «Валенсия»;
«Бетис» — «Эльче»;
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»;
«Алавес» — «Райо Вальекано».

Матчи пройдут в период с 13 по 15 января.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 д. вр. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.

