Егор Титов ответил, нужно ли «Спартаку» оставлять Вадима Романова

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов оценил решение красно-белых оставить Вадима Романова в тренерском штабе Хуана Карседо. Ранее Романов исполнял обязанности главного тренера первой команды, в январе «Спартак» возглавил Карседо.

– Правильно ли, что «Спартак» оставляет Вадима Романова в штабе и он будет помогать новому тренеру? Не случится ли конфликт или подозрение, что кто-то кого-то подсиживает? Или надо воспитывать своих тренеров со спартаковским прошлым и руководство клуба делает правильно?

– Вадим Романов – умный человек, сам наш воспитанник, и он прекрасно сам понимал, что исполнял обязанности. Повторяюсь, если мы хотим, чтобы у нас была преемственность поколений и в команде, и в тренерском штабе, то, конечно, Романова надо оставлять. Он подскажет. Человек полтора года работал со Станковичем и знает всю подноготную. Если бы у меня спросили, [я бы сказал, что] конечно, надо оставлять. Человек учится. Я уверен, что из Романова может получиться хороший тренер. Наверняка так уже и есть, — приводит слова Титова Metaratings.