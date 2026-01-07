Жерсон может перейти в «Крузейро» сегодня, «Зениту» сделали новое предложение — источник

Бразильский «Крузейро» сделал новое предложение о приобретении полузащитника «Зенита» Жерсона, сегодня представители двух клубов проведут встречу, чтобы закрыть сделку. Об этом сообщает известный журналист Вене Касагранде в социальной сети X. По данным источника, «Крузейро» предложил «Зениту» те же € 27 млн, из которых € 25 млн будут фиксированными, а ещё € 2 млн сине-бело-голубые получат в виде бонусов.

Действующее трудовое соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.