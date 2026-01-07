Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерсон может перейти в «Крузейро» сегодня, «Зениту» сделали новое предложение — источник

Жерсон может перейти в «Крузейро» сегодня, «Зениту» сделали новое предложение — источник
Комментарии

Бразильский «Крузейро» сделал новое предложение о приобретении полузащитника «Зенита» Жерсона, сегодня представители двух клубов проведут встречу, чтобы закрыть сделку. Об этом сообщает известный журналист Вене Касагранде в социальной сети X. По данным источника, «Крузейро» предложил «Зениту» те же € 27 млн, из которых € 25 млн будут фиксированными, а ещё € 2 млн сине-бело-голубые получат в виде бонусов.

Действующее трудовое соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android