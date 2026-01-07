Скидки
Канчельскис: увольнение Аморима из «МЮ» понятно, у него не было контакта с футболистами

Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Можно быть дать доработать Амориму до конца сезона, но там в руководстве нефутбольные люди. Тут уже ничего не поделаешь. Понятно, «Манчестер» лихорадит. Даже когда я был в Англии, все об этом говорили. Последний домашний матч с «волками», который был сыгран вничью, окончательно расстроил руководство клуба.

Думаю, сейчас будет временная фигура, пока клуб станет искать тренера на постоянную основу. Читал, что ведутся переговоры с Сульшером. Пожелаю ему удачи, чтобы «Манчестер» хотя бы попал в Лигу чемпионов. Тогда это будет очень неплохим сезоном. Увольнение Аморима понятно, потому что у него было контакта с прессой и футболистами. Здесь всё закономерно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Флетчер рассказал, что не смог поговорить с Аморимом после его ухода из «МЮ»
