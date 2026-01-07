«Чувствую себя как дома». Лиам Росеньор — о первых впечатлениях в «Челси»

Новый главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор поделился впечатлениями от первых дней пребывания в клубе.

— У вас была возможность познакомиться с игроками и персоналом. Каковы ваши первые впечатления?

— Чувствую себя как дома. После одного дня это просто невероятно. Думаю, Калум Макфарлейн был великолепен. Он и Гарри Хадсон взяли команду под свой контроль, и в коллективе действительно очень хорошая энергия.

Конечно, была фантастическая игра на выезде с «Манчестер Сити» во всех отношениях, которые я ожидаю от команды: энергия, интенсивность, сплочённость, единство и качество. Я был очень доволен этим, и в клубе царит очень хорошая атмосфера, которую, надеюсь, смогу привнести, — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».