Лиам Росеньор, возглавивший «Челси», описал себя как тренера
Новый главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор описал себя как специалиста.

«Думаю, я требовательный, честный. Заботливый, забочусь о своей команде, о своих игроках, своём персонале. Я скрупулёзный и организованный, у меня есть чёткое представление, как я хочу, чтобы команда играла.

Сейчас нахожусь в таком положении, когда хочу, чтобы меня запомнили как тренера-победителя, постоянно побеждающего – это зависит не только от меня. Это зависит от клуба, от игроков, персонала.

Моя работа заключается в создании атмосферы и среды, где люди получают удовольствие от того, что делают. Если получаешь удовольствие от своей работы, работаешь лучше, а если работаешь лучше, в конечном итоге выигрываешь матчи.

Поэтому, если мы добьёмся успеха, это будет не только про меня, однако моя задача – убедиться, что мы организованны, преданы своему делу, целеустремленны и гордимся своим клубом. Если делать эти вещи, как правило, будешь выигрывать матчи», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

