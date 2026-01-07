Скидки
Канчельскис считает Зидана лучшей кандидатурой на пост главного тренера «МЮ»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что считает Зинедина Зидана лучшей кандидатурой на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее манкунианцы объявили об уходе Рубена Аморима.

«Зинедин Зидан стал бы лучшей кандидатурой для «Манчестер Юнайтед». Он сейчас свободен, работал в великом «Реале», выиграл три Лиги чемпионов. У Зидана есть опыт работы в больших клубах. Думаю, он был бы отличной кандидатурой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Зидана является мадридский «Реал». «Сливочных» Зинедин покинул в 2021 году.

