Росеньор поделился ожиданиями от первого домашнего матча во главе «Челси» с «Арсеналом»

Росеньор поделился ожиданиями от первого домашнего матча во главе «Челси» с «Арсеналом»
Новый главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом», в котором он впервые будет руководить командой на домашнем стадионе. Встреча состоится 14 января.

Англия — Кубок лиги . Semi Finals. 1-й тур
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
«Первая домашняя игра с «Арсеналом» в полуфинале Кубка – это то, ради чего я живу и ради чего так много работал. Знаю, меня считают молодым тренером, не хочу слишком много рассказывать о своём пути, но это то, что я люблю делать, это мечта, которую я всегда лелеял, – работать в клубе такого масштаба.

Поэтому да, это будет отличный вечер, но в тренерской работе дело не только в твоей личности. Тренерская работа – это служение другим, с нетерпением жду не только этой встречи, но и многих, многих хороших дней впереди», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

