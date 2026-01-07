«Не знаю, чего ему не хватило». Марцел Личка — о Карпине в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о Валерии Карпине, который работал с бело-голубыми с лета по осень 2025 года.

«Не знаю, чего не хватило Карпину, он опытный тренер, игровая база уже была в команде, связи между игроками были достаточно отлажены, многое уже получалось на автоматизме. Повторю, не знаю, что произошло, на мой взгляд, надо было только продолжать сделанное ранее, добавить какое-то своё видение футбола, наверное, какую-то свою индивидуальную работу провести с конкретными игроками на своих позициях.

Я бы, если пришёл в команду, многие бы вещи не менял. А то, что с приходом этих игроков усилилась внутренняя конкуренция, идёт на благо команды», — приводит слова Лички издание «В мире спорта».