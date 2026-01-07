Агент Баринова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в АЕК

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию, что хавбек железнодорожников может продолжить карьеру в греческом АЕКе. Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что АЕК может предложить «Локомотиву» € 1,5 млн за Баринова. Отмечалось, что в услугах Дмитрия заинтересован лично главный тренер греческой команды Марко Николич.

«Мне ничего об этом неизвестно. К нам никто не обращался», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Дмитрий Баринов близок к тому, чтобы перейти в ЦСКА.