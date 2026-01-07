Личка — о Ролане Гусеве: быть помощником и быть главным тренером — это разные вещи

Бывший главный тренер «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцел Личка высказался о Ролане Гусеве, которого ранее утвердили в роли главного тренера бело-голубых до конца нынешнего сезона. Гусев был частью тренерского штаба Лички в «Динамо».

«Думаю, всё, что он говорил и после моего ухода, и после ухода Карпина — это эмоции. У меня с ним не было проблем. Он в любой момент может мне позвонить, буду рад. У меня в штабе все имели возможность высказать своё мнение и по составу, и по другим вопросам. Очень важно иметь таких людей рядом, которые могут с тобой открыто говорить. Но понятно, решение было за мной, и я доказывал, почему с кем-то не согласен и поступаю именно так, как считаю нужным, или наоборот соглашался с другим мнением. Но и Ролан, и Марио, и Аде могли всегда что-то предложить своё.

Теперь Ролан уже будет сам за всё отвечать: и за команду, и за раздевалку, и за медицинский штаб. Всё будет на нём. И от него будут ждать результат в каждой игре. Быть помощником и быть главным тренером — это разные вещи. Ролану хочу пожелать, чтобы он смог поднять «Динамо» как можно выше в таблице. У него всё для этого есть. Игроки у него хорошие, и он их хорошо знает», — приводит слова Лички издание «В мире спорта».