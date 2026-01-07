Скидки
«Галатасарай» планирует подписать полузащитника «Манчестер Сити» — Fanatik

«Галатасарай» планирует подписать полузащитника «Манчестер Сити» — Fanatik
Комментарии

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику Бернарду Силве из «Манчестер Сити» и начал переговоры с португальским игроком. Об этом сообщает Fanatik.

Контракт 31-летнего футболиста с «горожанами» истекает летом. После подписания Лероя Зане из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента «Галатасарай» планирует провести аналогичную операцию по приобретению Силвы.

По данным источника, португалец готовится покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона. На футболиста претендуют несколько команд, среди которых саудовские клубы, они предлагают выгодные финансовые условия. Кроме того, гранды из Англии, Италии и Испании также борются за Силву. Несмотря на конкуренцию, «Галатасарай» надеется на успешный трансфер Силвы.

