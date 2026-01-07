В «Пари НН» прокомментировали слухи о возможном уходе Калинского из клуба

Пресс‑атташе клуба «Пари Нижний Новгород» Артём Лисовский отреагировал на слухи о возможном уходе из команды полузащитника Николая Калинского.

«Привет! Вчера появились новости, что сразу три клуба, «Ротор», «Актобе» и «Тобол», сражаются за Николая Калинского с заходом, что игрок чуть ли не на трансферном рынке. Нет. Никто Николая Калинского на трансферный рынок не выставлял. Он игрок «Пари НН». Клуб с большим уважением относится к рекордсмену по системе «гол+пас» и ценит совместно пройденный путь, всё, что Николай сделал для «Пари НН». Соответственно, расставаться с игроком не планирует.

Другое дело, если Николай сам решит что-то поменять в карьере, если появятся предложения от других клубов – тогда «Пари НН» такие запросы рассмотрит. Николай на данный момент желание покинуть клуб не транслировал, предложений от других клубов пока также не поступало. Калинский на данный момент – наш игрок, клуб считает, что и в спортивном, и профессиональном, и человеческом планах полузащитник поможет в решении задач весной.

С 11 января у игроков «Пари НН» заканчивается зимняя пауза, Калинский вместе с командой пройдёт медосмотр в Москве, а затем отправится на сборы в Турцию. Подготовка ко второй половине сезона вот-вот начнётся!» — сказано в телеграм-канале Артёма Лисовского.