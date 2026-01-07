Полузащитник «Лацио» Гендузи близок к переходу в «Фенербахче» — L’Équipe

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, клубы согласовали трансфер футболиста, стоимость сделки составит около € 30 млн. Кроме того, игрок договорился с турецкой командой об условиях долгосрочного сотрудничества. Ожидается, что полузащитник присоединится к «Фенербахче» в ближайшее время.

Гендузи выступает за «Лацио» с августа 2023 года. В 16 матчах текущего клубного сезона футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость, по оценке специализированного портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.