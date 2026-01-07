Скидки
Манчестер Сити — Брайтон: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 22:30

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 7 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 42 набранных очка в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков. «Брайтон» с 28 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Галатасарай» планирует подписать полузащитника «Манчестер Сити» — Fanatik
