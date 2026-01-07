Скидки
Главная Футбол Новости

Канчельскис предположил, с чем связан возможный переход Баринова в ЦСКА из «Локомотива»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Баринов хочет что-то выиграть. Будем честны, с «Локомотивом» это будет сделать сложнее, чем с ЦСКА. «Локомотив» последний раз выигрывал что-то весомое при Сёмине. Наверное, Баринов поэтому решил уйти в ЦСКА. Ещё раз говорю, что армейцы — самая стабильная команда России. Они всегда ведут борьбу за первые места. Не думаю, что там большие деньги. Он уходит за трофеями», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Баринов близок к тому, чтобы перейти в ЦСКА.

Новости. Футбол
