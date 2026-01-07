Скидки
Форвард Серж Гнабри продлит контракт с «Баварией» до лета 2028 года — Романо

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри. Форвард демонстрирует сильную игру в текущем сезоне, и клуб заинтересован в его сохранении. Стороны достигли взаимопонимания, переговоры находятся на продвинутой стадии. Новый контракт будет действовать до лета 2028 года, окончательные детали ещё уточняются. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что «Баварии» и защитнику Деотшанкюлю Юпамекано удалось урегулировать все нерешённые вопросы по продлению контракта и достичь соглашения по большинству ключевых пунктов, включая бонусы и отступные. Ожидается, что подробности окончательной сделки будут объявлены в ближайшее время.

«Бавария» завершила первый этап сезона на первом месте, ушла на зимний перерыв в статусе «рождественских чемпионов». После 15 туров команда набрала 41 очко и опережает ближайшего преследователя на девять очков.

