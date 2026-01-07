Скидки
Тьяго Силва — о возвращении в «Порту»: место, которое я могу назвать домом
Комментарии

Бразильский защитник Тьяго Силва в соцсетях прокомментировал своё возвращение в «Порту». Футболист подписал краткосрочное соглашение с португальским клубом до июня 2026 года с возможностью продления до лета 2027 года.

«Прошло более 20 лет, а кажется, что это было вчера, но я вернулся в этот замечательный клуб и в город, где началось моё европейское приключение. Это место, которое могу назвать домом. С нетерпением жду начала работы и возможности отплатить за всю любовь, которую мне дарят клуб и болельщики! До скорой встречи, болельщики «Порту»! — сказано в публикации футболиста.

Тьяго Силва уже выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год.

