Фулхэм — Челси: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 22:30

«Фулхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 7 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фулхэм» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
«Фулхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 28 набранных очков в 20 матчах. «Челси» с 31 очком располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 17 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
