Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри включён в список участников эстафеты олимпийского огня Игр-2026. Об этом итальянский клуб сообщил в соцсетях.

«Массимилиано Аллегри будет предоставлена честь нести олимпийский огонь перед Играми-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Поздравляем, Мистер!» — сказано в публикации «россонери».

Аллегри на протяжении тренерской карьеры уже работал в «Милане» с 2010 по 2014 год. В послужном списке специалиста также есть «Ювентус», «Кальяри», «Сассуоло» и ряд других команд. В активе тренера шесть чемпионств в Серии А, три Суперкубка Италии и пять Кубков страны.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.