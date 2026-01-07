Скидки
Главная Футбол Новости

Неймар: «Сантос» — это мой дом. Здесь я чувствую себя счастливым и в безопасности

Комментарии

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар, который подписал новый контракт с клубом, прокомментировал свои чувства по поводу нового соглашения.

«2025 год стал для меня особенным и непростым. Я пережил моменты радости и преодоления трудностей, с которыми справился только благодаря вашей поддержке. Тоже испытываю глубокие эмоции и стараюсь проявлять их в каждой игре, надевая футболку «Сантоса». Наступил 2026 год, и судьба не могла сложиться иначе.

«Сантос» — это мой дом. Здесь я чувствую себя счастливым и в безопасности. Именно с вами хочу реализовать свои оставшиеся мечты», — приводит слова Неймара официальный сайт клуба.

В сезоне-2025 Неймар провёл 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста. Его предыдущий контракт с клубом завершился 31 декабря 2025 года. В данный момент нападающий восстанавливается после травмы, но планирует успеть к чемпионату мира 2026 года, о чём неоднократно упоминал в СМИ. Ранее Неймар выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

