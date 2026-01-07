Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» потратил около £100 млн на компенсации тренерам после Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» потратил около £100 млн на компенсации тренерам после Фергюсона
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» потратил около £ 100 млн (€ 115 млн) на компенсации тренерам и членам штаба после ухода Алекса Фергюсона. В понедельник, 5 января, клуб уволил тренера Рубена Аморима, который получит компенсацию в размере £ 10 млн (€ 11,5 млн) за оставшиеся полтора года контракта, сообщает The Telegraph.

С момента ухода Фергюсона в 2013 году «МЮ» потратил £ 78 млн (€ 90 млн) на компенсации тренерам и их штабам. Дэвиду Мойесу было выплачено £ 4,9 млн (€ 5,6 млн), Луи ван Галу – £ 8,4 млн (€ 9,6 млн), Жозе Моуринью – £ 19,6 млн (€ 22,5 млн), Уле-Гуннару Сульшеру – £ 10 млн (€ 11,5 млн), Ральфу Рангнику – £ 14,7 млн (€ 16,9 млн), а Эрику тен Хагу – £ 10 млн (€ 11,5 млн).

Кроме того, клуб также потратил около £ 21 млн (€ 24 млн) на приглашение тренеров, наём и увольнение директоров. Наибольшая компенсация составила £ 11 млн (€ 12,6 млн), выплаченная «Спортингу» за назначение Аморима в 2024 году.

Материалы по теме
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android