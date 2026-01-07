«Манчестер Юнайтед» потратил около £100 млн на компенсации тренерам после Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» потратил около £ 100 млн (€ 115 млн) на компенсации тренерам и членам штаба после ухода Алекса Фергюсона. В понедельник, 5 января, клуб уволил тренера Рубена Аморима, который получит компенсацию в размере £ 10 млн (€ 11,5 млн) за оставшиеся полтора года контракта, сообщает The Telegraph.

С момента ухода Фергюсона в 2013 году «МЮ» потратил £ 78 млн (€ 90 млн) на компенсации тренерам и их штабам. Дэвиду Мойесу было выплачено £ 4,9 млн (€ 5,6 млн), Луи ван Галу – £ 8,4 млн (€ 9,6 млн), Жозе Моуринью – £ 19,6 млн (€ 22,5 млн), Уле-Гуннару Сульшеру – £ 10 млн (€ 11,5 млн), Ральфу Рангнику – £ 14,7 млн (€ 16,9 млн), а Эрику тен Хагу – £ 10 млн (€ 11,5 млн).

Кроме того, клуб также потратил около £ 21 млн (€ 24 млн) на приглашение тренеров, наём и увольнение директоров. Наибольшая компенсация составила £ 11 млн (€ 12,6 млн), выплаченная «Спортингу» за назначение Аморима в 2024 году.