Представлен официальный мяч стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Компания Adidas представила официальный мяч, которыми команды сыграют в 7-м и 8-м турах общего этапа, а также стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Он выполнен в белом цвете и дополнен традиционным орнаментом в виде звёзд, которые в этот раз имеют серебристый окрас в честь 25-летия сотрудничества фирмы и УЕФА в качестве официального поставщика мячей для турнира. Дизайн нового мяча вдохновлён предшественником сезона-2000/2001, он покрыт рельефом в виде маленьких звёзд и дополнен надписью, сообщающей о юбилее. Окантовка звёзд выполнена в пурпурном цвете, что подчёркивает престиж турнира.

