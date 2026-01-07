Винисиус Жуниор на данный момент не планирует уходить из «Реала» — Романо

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не контактирует с «Челси» на тему трансфера. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в Х.

По данным источника, между представителями бразильского футболиста и лондонского клуба нет каких-либо переговоров или шагов в сторону сотрудничества, слухи об обратном далеки от действительности. Винисиус сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду, условия его контракта будут обсуждаться позднее.

Винисиус Жуниор выступает за мадридский «Реал» с лета 2017 года. В текущем клубном сезоне вингер принял участие в 25 матчах. На его счету пять забитых мячей и восемь голевых передач.