Юпамекано близок к продлению контракта с «Баварией» на выгодных условиях — Хоукинс

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, стороны достигли значительного прогресса в переговорах о продлении контракта. Клуб и игрок смогли урегулировать все нерешённые вопросы и согласовать большинство спорных пунктов, включая бонусы и отступные. Ожидается, что окончательная сделка будет объявлена в ближайшее время. «Бавария» предлагает защитнику годовую зарплату в размере € 20 млн.

Несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и мадридского «Реала», эти клубы не готовы были предложить сопоставимые условия.

В текущем сезоне Юпамекано провёл 21 матч за клуб во всех соревнованиях и забил один гол. «Бавария» завершила первую часть сезона в роли «рождественских чемпионов». После 15 туров у клуба 41 очко, что позволяет опережать ближайшего преследователя на девять очков.

«Если долго жевать жвачку, вкус пропадает». Директор «Баварии» — о контракте Юпамекано
