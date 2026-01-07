«Был, есть и будет бардак». Канчельскис — о Карседо в «Спартаке»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

«Спартак» — это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак. Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса»… Где логика? Не вижу.

Возьми сейчас любого тренера и поставь до конца сезона, а затем уже предпринимай кардинальные меры. «Спартак» есть «Спартак». Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше. Жалко болельщиков. Каждый год они переживают и болеют. Руководители должны отвечать перед болельщиками, но пока «Спартак» будет бороться за четвёртое место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.