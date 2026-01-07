Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден — лидер АПЛ по количеству созданных голевых моментов

Лидером по количеству созданных голевых моментов среди всех игроков АПЛ текущего сезона во всех соревнованиях стал полузащитник Филип Фоден из «Манчестер Сити», который создал 56 голевых моментов. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

На втором месте расположился хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с 52 моментами, а на третьем – игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи, также имеющий 52 голевых момента. Хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает четвёртую позицию с 50 моментами. Полузащитник «горожан» Жереми Доку и форвард «Арсенала» Букайо Сака замкнули пятёрку лидеров с 49 созданными моментами.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков за 20 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 42 очками. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 42 очка.