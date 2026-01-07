Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден — лидер АПЛ по количеству созданных голевых моментов

Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден — лидер АПЛ по количеству созданных голевых моментов
Комментарии

Лидером по количеству созданных голевых моментов среди всех игроков АПЛ текущего сезона во всех соревнованиях стал полузащитник Филип Фоден из «Манчестер Сити», который создал 56 голевых моментов. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

На втором месте расположился хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с 52 моментами, а на третьем – игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи, также имеющий 52 голевых момента. Хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает четвёртую позицию с 50 моментами. Полузащитник «горожан» Жереми Доку и форвард «Арсенала» Букайо Сака замкнули пятёрку лидеров с 49 созданными моментами.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков за 20 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 42 очками. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 42 очка.

Материалы по теме
Гвардиола раскритиковал игру Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android