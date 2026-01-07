Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд отреагировал на мем «два-три года в Дагестане»

Холанд отреагировал на мем «два-три года в Дагестане»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в соцсетях отреагировал на мем «два-три года в Дагестане».

«Как раз собираюсь отправить туда сына», — сказано в комментарии норвежца.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев в одном из интервью, отвечая на вопрос о сыне корреспондента, сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан — и забудь», намекнув, что это поможет его сыну стать настоящим бойцом. В соцсетях эта фраза стала популярной, ряд пользователей выкладывал фото или видеоролики, на которых якобы изображена их трансформация после того, как они послушались совета спортсмена.

Материалы по теме
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android