Роман Зобнин и его команда столкнулись с массовым отравлением на сборах в Лоо

Капитан «Спартака» Роман Зобнин вместе с сыном и юными футболистами отправился на зимние сборы на «Лоо-Арену». Он активно развивает свой центр футбольной подготовки и привёз воспитанников на «Новогодний интенсив — 2026», чтобы подготовить их к новому сезону. Сборы начались 4 января, и команда планировала тренироваться дважды в день как настоящие профессионалы. Однако с 6 на 7 января произошёл неприятный инцидент — у всех участников начались проблемы со здоровьем.

Жена Романа, Рамина, сообщила, что одновременно у всех, кто ужинал в столовой отеля, началась тошнота. В группе было около 50 человек, примерно 40 из них заболели. Рамина подчеркнула, что спортсмены разных команд не пересекались, кроме как во время обедов. В данный момент проводятся анализы как у детей, так и у взрослых (тренеров и сотрудников). Состояние сына Роберта стабильное, но он жалуется на сильные боли в животе.

Также стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в связи с массовым отравлением в гостинице в посёлке Лоо.

