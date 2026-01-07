Скидки
Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр вернулся в общую группу команды — Романо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр вернулся в общую группу команды — Романо
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр возобновил тренировки с общей группой команды после травмы. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в социальной сети Х.

По данным источника, футболист может принять участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Полузащитник и капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш также вернулся в общую группу.

Гарри Магуайр принял участие в девяти матчах текущего клубного сезона, в его активе два гола и одна результативная передача. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сейчас составляет € 10 млн.

Бруну Фернандеш провёл в нынешнем сезоне 18 матчей за манкунианцев, в которых забил пять голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость португальца составляет € 40 млн.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

