Златан Ибрагимович: я выработал свой стиль, вдохновившись Мохаммедом Али и Роналдо

Бывший нападающий Златан Ибрагимович высказался о спортсменах, которые повлияли на его стиль. Он назвал Роналдо лучшим футболистом в истории.

«Для меня Роналдо был и остаётся лучшим игроком всех времён. Есть много великих футболистов, но для меня он номер один. Тогда не было соцсетей. Я ходил в библиотеку, искал видео, прятался, чтобы посмотреть на его дриблинг и движения. Хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом в итоге выработал свой собственный стиль, вдохновившись Мохаммедом Али и Роналдо.

Я смотрел на [Мохаммеда Али] по телевизору, который тогда был чёрно-белым. Наблюдал за тем, как он говорил, как себя вёл. Он не был высокомерным. В детстве мне сразу же захотелось узнать, кто это такой. Сказал себе: «Я хочу быть похожим на него, но в футболе». Начал смотреть матчи, тогда я впервые увидел Роналдо», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.