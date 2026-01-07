«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 7 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором сыграют «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На данный момент «Бёрнли» с 12 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 31 очком располагается на шестой строчке.

В предыдущем туре «кларетовые» уступили клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:2), «красные дьяволы» сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (1:1).