Бёрнли — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 23:15

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ начнётся в 23:15
Комментарии

Сегодня, 7 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором сыграют «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
На данный момент «Бёрнли» с 12 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 31 очком располагается на шестой строчке.

В предыдущем туре «кларетовые» уступили клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:2), «красные дьяволы» сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (1:1).

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр вернулся в общую группу команды — Романо
