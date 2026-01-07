Колумбийский нападающий Радамель Фалькао вернулся в «Мильонариос». Об этом сообщается на официальном сайте клуба колумбийской Примеры.

Футболист уже выступал за эту команду с января 2024 по июль 2025 года. После этого игрок пребывал в статусе свободного агента, не продлив контракт, теперь же он вернулся в стан бело-синих. За эту команду он провёл 29 матчей, в которых забил 11 голов.

Кроме того, Радамель Фалькао выступал за «Ривер Плейт», «Порту», «Атлетико» Мадрид, «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Галатасарай» и «Райо Вальекано». С 2007 по 2023 год он защищал цвета национальной команды Колумбии.