«Тоттенхэм» заинтересован в норвежском нападающем «Вулверхэмптона» — Indykaila News

Лондонский «Тоттенхэм» проявил интерес к 25-летнему норвежскому нападающему Йёргену Странну Ларсену из клуба «Вулверхэмптон». «Волки» готовы рассмотреть продажу игрока летом, однако только за сумму, которая их устроит. Об этом сообщает аккаунт Indykaila News в соцсети Х.

В текущем сезоне Ларсен провёл 21 матч во всех турнирах и забил три гола. Стоимость форварда по данным портала Transfermarkt составляет € 40 млн.

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своём поле одержал победу над «Вест Хэмом» со счётом 3:0. Команда добилась первой победы в текущем сезоне, прервав длительную безвыигрышную серию, которая длилась 252 дня. В данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ с шестью очками после 20 игр.