«Тоттенхэм» сделал новое предложение по бразильскому защитнику из «Сантоса» — Джейкобс

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает искать варианты для укрепления своего левого фланга и нацелился на бразильского защитника Соузу из клуба «Сантос». «Шпоры» направили обновлённое предложение по трансферу 19-летнего игрока после того, как их первоначальное предложение было отклонено. Сумма нового оффера составляет около € 15 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Соуза заинтересован в переходе в английскую Премьер-лигу и положительно оценивает возможность переезда в Англию. Однако клуб «Сантос» пока не дал ответа на новое предложение и настаивает на включении в соглашение пункта о выплате процентов от будущей продажи игрока.

Несмотря на свой юный возраст, бразилец уже успел провести 38 матчей за основную команду «Сантоса», забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 5 млн.