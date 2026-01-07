«Тоттенхэм» выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба Мартина Чиверса

«Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока команды Мартина Чиверса в возрасте 80 лет.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего легендарного бывшего нападающего Мартина Чиверса. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Мартина в это невероятно печальное время. Наши игроки наденут траурные повязки во время сегодняшнего матча с «Борнмутом». Покойся с миром, Мартин. Один из величайших игроков всех времен», — сказано в сообщении лондонского клуба.

В составе «Тоттенхэм Хотспур» Чиверс брал Кубок английской лиги и Кубок УЕФА.