«Барселона» — «Атлетик» Б: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Сегодня, 7 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра игру обслужит Исидро Диас де Мера Эскудерос. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Кунде, де Йонг, Педри, Фермин, Барджи, Рафинья, Ферран.

«Атлетик» Б: Симон, Паредес, Вивиан, Аресо, Адама, Хаурехисар, Рего, Беренгер, Сансет, Наварро, Иньяки Уильямс.

Вингер каталонцев Ламин Ямаль остался в запасе. Ранее сообщалось, что игрок не сможет выйти в старте из-за повреждения. В другой полуфинальной паре завтра, 8 января, сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2. На счету «Барселоны» 15 подобных трофеев.