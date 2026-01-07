«Вот такой владелец вам нужен». Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел — об Абрамовиче

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о своём бывшем клубе, отметив хорошую работу прежнего владельца «синих» Романа Абрамовича.

«Итак, я хочу сказать, что наша цель изменилась: вместо приоритета побед на поле, теперь мы сосредоточены на покупке и продаже молодых игроков. Вот в чём суть сейчас. Речь идёт о приобретении и развитии молодых талантов, заключении с ними контрактов на шесть, семь, восемь лет, а затем продаже через четыре-пять лет и получении прибыли.

Но если вы хотите этого добиться, вам всё равно нужно выигрывать трофеи. Не забывайте, что человек, который когда-то владел футбольным клубом, который руководил им столько лет, который сделал футбольный клуб таким, какой он есть сегодня, подтвердил свои слова делом. Он выигрывал трофеи, инвестировал в футбольный клуб. Не только деньги, но и своё время, свою энергию. Чувствовал болельщиков.

Он был рядом с болельщиками. Лучшее, что может сделать любой владелец, — это чувствовать настроение болельщиков. Это необходимо. Нужно чувствовать настроение болельщиков, когда те расстроены или счастливы, когда они празднуют, когда им грустно. Нужны владельцы, которые чувствуют это настроение. Не те, кто просто сидит и думает только о прибыли.

Вот почему Роман управлял футбольным клубом так, как он это делал. Всегда был рядом. Был с болельщиками, тратил деньги, инвестировал вместе с болельщиками. Всё, что им было нужно, он давал. Когда мы хотели вступить в так называемую Суперлигу, он сказал, опираясь на мнение фанатов: «К черту всё это». Вот такой владелец вам нужен. Вот такой владелец хочет, чтобы клуб добился успеха», – сказал Оби Микел в выпуске на YouTube-канале The Obi One Podcast.

Напомним, ранее руководство «Челси» сменило главного тренера, назначив на этот пост Лиама Росеньора из «Страсбурга».