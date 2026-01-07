«Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за € 30 млн — Абреу

Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать бразильского полузащитника Жерсона за € 30 млн евро. Об этом сообщает журналист Дэн Убреу. По данным источника, «Крузейро» должен увеличить сумму своего предложения на несколько миллионов, после чего переговоры о трансфере можно считать завершёнными.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» предложил сине-бело-голубым € 25+2 млн за бразильского футболиста. По данным СМИ, санкт-петербургский клуб хотел вернуть все деньги, потраченные на Жерсона в летнее трансферное окно.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В первой части сезона-2025/2026 хавбек появился на поле в 15 матчах и отметился двумя забитыми мячами.