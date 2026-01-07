Скидки
«МЮ» проведёт переговоры с тремя кандидатами на пост временного тренера

«Манчестер Юнайтед» проведёт предварительные переговоры с кандидатами на должность временного главного тренера команды с несколькими специалистами, среди которых три бывших игрока «красных дьяволов»: Уле-Гуннар Сульшер, Майкл Кэррик и Руд ван Нистелрой. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, руководство «МЮ» склоняется к назначению опытного временного тренера до конца сезона, прежде чем летом будет утверждён постоянный кандидат на эту должность. Отмечается, что Сульшер уже встречался с представителями «Манчестер Юнайтед».

На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер. Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

