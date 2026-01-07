«Барселона» — «Атлетик» Б: Ферран Торрес вывел каталонцев вперёд на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра игру обслуживает Исидро Диас де Мера Эскудерос. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вывел свою команду вперёд.

Второй полуфинальный матч текущего розыгрыша Суперкубка Испании состоится в четверг, 8 января. Мадридский «Атлетико» встретится с «Реалом». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила «сливочных» со счётом 5:2.