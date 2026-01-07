Скидки
Флик высказался о состоянии Ямаля перед матчем с «Атлетиком» в Суперкубке Испании

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о самочувствии флангового нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, которые не вышел в стартовом составе каталонцев на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

«Да, с ним всё в порядке. Мы разговаривали перед матчем, после обеда, с ним всё хорошо. Он может играть. Не тренировался последние два дня, но с ним всё нормально», – приводит слова Флика Sport.es.

В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

