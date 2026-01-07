Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с Рождеством

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам и поздравил их с Рождеством. Христианский праздник традиционно отмечается 7 января.

«В этот светлый праздник Рождества Христова хочу от всей души поздравить вас и ваши семьи! Пусть в ваших домах царят мир и радость! Мы по традиции соберёмся сегодня в кругу самых близких. Надеюсь, и вы», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Экс-вратарь сборной России является воспитанником армейцев и выступает за основную команду с 2003 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и пропустил в них 14 голов, а также провёл три встречи «на ноль».